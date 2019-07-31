LG超越惠而浦　成全球白色家電霸主

南韓LG電子雖然在智能手機及顯示屏業務上節節敗退，但在白色家電領域則表現出強勢，南韓媒體報道，該公司上半年銷售及利潤都正式超越美國惠而浦(Whirlpool)，進佔全球榜首位置。



南韓媒體報道，LG的生活家電(H&A)事業部季度銷售額(6.1028萬億韓元)首次超過6萬億韓圜，營業利潤連續兩個季度超過7,000億韓圜，更錄得製造業中罕見的兩位數營業利潤率(11.8%)。韓媒分析指，數字亮麗主要是由於該公司近年推出的新品種家電，如衣物護理機、空氣凈化器等，在南韓以至亞洲市場都取得成功。



綜合上半年數據，LG的白色家電總銷售額達11.56萬億韓圜，營業利潤1.445萬億韓圜，兩個數字均超過了全球白色家電領頭羊惠而浦；後者的上半年銷售額為99.46億美元(約11萬億韓圜)，營業利潤則為4.54億美元(約5,200億韓圜)。



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