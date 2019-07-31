分析：日圓升值勢所難免　兌美元年內或見100

美國周四凌晨宣布減息幾成定局，而且頗大機會進入減息周期，面對全球央行鬥減息鬥貶值，日本卻顯得無能為力。日媒報道指，由於日本央行缺乏寬鬆空間，日圓升值壓力有機會因而增強，該國的貨幣政策正面對考驗。



報道指，各國央行近期釋出同步降息的寬鬆政策，而市場預期美國聯儲局本周或會減息25點子，是10年來首次減息。對於以超低利率政策支撐「安倍經濟學」的日本央行行長黑田東彥而言，將面對日美利率差縮小引政的日圓升值這一考驗。



雖然日本央行行長黑田東彥日前貨幣政策會議後強調，貨幣寬鬆手段仍有很多。不過，市場憂慮一旦日本有新一輪貨幣寬鬆措施，超低利率環境長期持續，將會對銀行經營造成進一步壓力，經濟下行風險或隨之增加，日本央行將面對兩難局面。



在目前的外匯市場，美歐央行對貨幣寬鬆採取積極態度，日圓匯率仍穩定徘徊在1美元兌108日圓左右。不過，有市場人士認為，若聯儲局啟動超出市場預期的大幅降息，即使日本央行啟動新一輪貨幣寬鬆，阻止日圓升值的能力仍然有限，年內日圓將升值到1美元兌100至104日圓。



事實上，日本經濟與以前相比，對內需的依賴度提高，一旦日圓升值壓力加大，通過汽車和電子等出口產業的企業業績或會因而惡化，減低商家投資力度，同時股價下跌亦將打擊個人消費，拖累內需市場，日本中央行憂慮這些因素或拉低物價。



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