【深度解構】Apple業績亮眼　難掩新iPhone銷情隱憂？

蘋果公司(Apple Inc.)公布了第三財季業績，其整體業務表現好過預期，股價於周三(31日)盤前大漲逾4%。但值得注意的是，上季iPhone銷售收入僅佔公司總收入48%，佔比是近7年來首次跌至五成以下。



儘管有消息指，iPhone零件供應商預期，今年推出的新機銷量與去年相若，但在全球智能手機市場明顯放緩下，預計將於秋季發布會上亮相的2019年新一代iPhone銷量恐怕難達預期。



●供應商料銷量企穩 富士康提前搶人

知名財經媒體彭博社早前引述消息指，Apple的供應商正在準備在下半年生產7,500萬部新iPhone的組件，與去年同期相若。這意味着，上游供應商對新iPhone的銷量仍然樂觀。與此同時，據報主要組裝商富士康已加大招聘力度，預期員工數目將較去年同期增加10%，以確保訂單高峰期時能維持產量。



●5G時代又要換機 缺吸引力

外國科技資訊網站fudzilla的分析則認為，新一代iPhone採用了更高效能的處理器，以及採用更高級的三鏡頭設計，其售價料將會再創新高，令消費者購買意欲下滑。



根據目前市場資訊，這一代iPhone仍未支援5G網絡。在5G商用時代即將來臨之際，一部售價高昂卻又未必能「長用」的iPhone實在難言吸引。fudzilla預期新iPhone的銷量會低過預期。



●中國市場持續萎縮

iPhone在北美地區等主要市場的滲透率已屆瓶頸，而甚近年在印度、中國等新興市場的表現卻甚差。在印度，小米等相對廉價的手機品牌佔了絕大部份的市場份額；而在中國，研究公司Canalys最新報告顯示，今年第二季iPhone在華出貨量為570萬部，按年下跌14%。



另方面，中國手機「一哥」華為第二季出貨量達3,730萬部，按年增長31%，其市佔率由去年同期的27.6%，顯著擴大至38.2%。分析認為，在中美摩擦持續的背景下，內地愛國主義抬頭進一步令iPhone銷量下滑。而作為過去iPhone銷售的主要增長貢獻地區之一，中國智能手機市場第二季出貨量下跌6%，已連續第9季下跌。



參照早前iPhone XR在中國要「劈價出貨」的情況，倘新iPhone定價過高，在消費者抱着「遲買有折扣」的心態下，新機款在初出之時甚至可能會無人問津。



●基金經理看淡iPhone供應商

外媒報道，以回報跑贏大市及眾多基金而聞名、被譽為「王牌經理人」的安聯投信基金經理蕭惠中表示，她在今年第三季度正減持iPhone供應商的股票，原因是認定新iPhone不會有重大升級。此前她又表示，短期內不會再買入相關股份。其言論被被視為看淡新iPhone的銷量，惟她仍對5G相關股份持正面看法。



Bernstein分析師Toni Sacconaghi亦指出，iPhone用家的換機周期變長，他更預期今年只有16%的用家會換新iPhone。



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