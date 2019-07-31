小米電視被冠「三無企業」？

內地彩電業處於水深火熱之中，去年共有14個彩電品牌退出市場後，今年上半年又添9個亡魂！但市場調查機構最新報告顯示，喺六年前先至開始生產電視嘅小米電視竟然逆流而上，今年上半年賣出419萬部電視，跑贏業界龍頭嘅海信外，其他大廠好似三星、聲寶等嘅銷量更被拋離得更遠。



根據中國消費品市場零售研究機構中怡康報告顯示，今年上半年中國彩電銷量2,200萬部，按年下跌2.7%，可以睇出內地彩電市場整體仍處於低迷狀態。而小米電視以419萬部佔據市場20%嘅份額，高踞榜首，比第二名嘅海信高出91萬部。同時小米亦係上半年內地唯一出貨量超過400萬部嘅品牌。



之不過，小米電視即時被唔少業界人士葡萄，指小米跑出係中國彩電業嘅黑暗時刻，同埋中國彩電商嘅最大悲哀。因對比小米呢種「一無技術力、二無製造力、三無服務力」嘅對手，一大批傳統中國電視大企業竟然表現得咁軟弱無力。



有同行更批評指，很大程度上因為小米電視「沒有最低、只有更低」嘅價格戰搞亂市場，拖累產業轉型升級嘅進程，甚至誤導消費者對於高畫質、高品質電視嘅選擇方向。將電視直接當作顯示屏銷售，這成就咗小米電視，卻拖累成個彩電產業。



對於行家嘅批評，小米集團(01810)董事長雷軍就反駁，佢哋最着重嘅係品質，小米電視成功係因為性價比高。佢話知道一定會有人攻擊小米，但係小米「歡迎挑釁」﹗



雷總又唔使咁嬲嘅，事關錘子科技創始人羅永浩就為小米電視抱打不平，佢話一般嚟講，溢價能力最高嘅，和性價比最好嘅，都係頂尖嘅企業，剩低嗰啲大多係平庸嘅企業。



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