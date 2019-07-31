【深度解構】內地信貸爆錶！樓價不可飆　內需靠農村？

內地傳媒報道，國務院周三(31日)召開會議，部署加大力度落實就業優先政策，持續保持比較充分的就業；同時確定適應群眾需要，促進商品消費和文化旅遊的措施，更大釋放最終需求潛力。



事實上，內地政府周二(30日)強調，下半年經濟工作意義重大，要求堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段；同時要深挖國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。



換言之，內地已定調，「樓價不可再狂飆，要力谷內需支撐經濟」。背後的原因或許與負債爆錶有關！樓價確實不能再升，要谷內需就要靠農村，為甚麼？



【城市居民到極限】

外國傳媒報道，綜合統計了中國29個城市住戶的貸款餘額、存款餘額、住戶部門槓桿率、居民資金槓桿率等資料後發現，若以住戶部門槓桿率來看，2018年中國有11個城市的相關槓桿率高於國際平均水平的62.1%。其中，杭州達103.2%；廈門為96.3%；溫州見91.1%；海口約83.8%；深圳82.3%左右。這5個城市被列為高槓桿行列，即超過80%標準。



若以居民資金槓桿率來看，中國有8個城市相關槓桿率超過了100%，分別是廈門的172.2%；深圳約144.4%；杭州為136.7%；南京達128.6%；合肥處於127.4%；珠海見124.3%；蘇州達107.5%；廣州約101.9%。



綜合上述兩項槓桿率，可見廈門、深圳、杭州居民負債情況令人憂慮。



另外，值得注意的是，若以地域來看，上述兩大槓桿率指標有共通點：就是東南沿海城市的槓桿率普遍較北方城市高。有學者憂慮這對中國經濟增長帶來隱患，因負債多有機會為銀行帶來資產惡化、金融風險上升、抑制居民消費增長等問題。



簡而言之，內地一向較富庶的沿海城市能貢獻經濟增長的能力已有限，接下來需要倚靠北方工業重鎮及農村來刺激消費需求。未來的重點放貸目標或許在那些地方。



【內銀亦到極限】

事實上，內地樓價確實不能再狂飆，因銀行貸款要更精準支撐實體經濟，而不是炒樓或炒股，原因在於銀行也「缺水」！



外國傳媒報道，現年40歲、精通普通話，並曾在大型會計師行審計內銀的瑞銀證券分析師Jason Bedford，可能是全球唯一一位全面審視了中國大約250間銀行的人，並且得出了結論：就是中國銀行業需要很多資金！



Bedford之所以受到外國媒體注視，是因他最早對中國小型銀行發出遇困警告！目前他表示，中國銀行業潛在資金短缺達2.4萬億元人民幣(約3,490億美元)。若廣泛地看，目前陷入「苦惱」的資產總額達9.2萬億元人民幣，佔商業銀行體系約4%，佔國內生產總值(GDP)近10%。



他指出，縱使監管機構盡了努力進行大規模清理，令中國金融業較幾年前更穩固，但前路仍艱難，因當局正陷於怎樣在解決銀行的問題時不會讓市場驚嚇。



事實上，自從5月「包商銀行事件」後，已讓全球投資者關注中國小型銀行的風險，因政府接管銀行意味着「債主」將蒙受損失，並會懷疑幾十年來支撐國家金融穩定的隱性擔保。本周亦有錦州銀行獲大型國有金融機構入股的消息。



在上述兩家銀行未受市場關注前，Bedford早已發表報告提及。因此，其報告已惹起想知道中國高達40萬億美元銀行體系發生甚麼事的國際投資者興趣。



Bedford在接受外媒訪問時透露，其研究是傾向與未上市的銀行會面，因它們往往有更多有趣的披露，並較已上市的銀行更具壓力。



由此可見，內地政府強調：「房子是用來住的、不是用來炒」，不將房地產作為短期刺激經濟的手段；同時要深挖國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場。確實有其深層意義。



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