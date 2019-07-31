想下一代富足？「股神」勸家長在小孩3歲時必要教...

「股神」巴菲特相信無人不曉得，若邀請他向眾人述說「怎樣致富」，相信沒有人會覺得不合適。或許有不少家長認為，自己有小孩了，不能像單身時般進取，很難學以致用「股神」的秘笈。不過，絕對可用於下一代！究竟應怎樣教導小孩致富的正確方向呢？



「股神」憶述，自己在6歲的時候已開始做生意，當時他專門買6罐裝可樂回來，然後拆散一罐一罐賣出去，以賺取差價。作為6歲小孩，當然是受父親啟發，爸爸很早就教曉他「儲錢」的重要，並在幾歲時已養成習慣。



因此，若問他怎樣教小孩理財、致富？他說：「很多父母都覺得不用很早教，因為小孩未懂事，或許等到他們上了小學，開腦後才教。不過，我想說的是，未返學已經要教了！對的，是3歲細路哥，未返幼稚園已經要教他儲錢。因為不少研究顯示，我們的大腦在3歲的時候會增長80%，即80%大腦成長期在3歲，那時小孩的大腦會高速轉動，吸收能力是最強。」



事實上，英國劍橋大學早已發現，3至4歲小孩能掌握基本金錢概念，他們會懂得買東西要到收銀台付錢；到了7歲，他們會建基於之前學到的金錢概念，去深化認知。



巴菲特說：「很多父母其實早已知道怎樣理財，只是沒有在合適的時候灌輸給小孩。」



根據2018年有機構進行的調查，訪問了1,014對父母，他們的孩子介乎8至14歲，結果只有4%父母表示，會在小孩5歲前教授理財知識；30%父母甚至等到孩子15歲才教；14%父母更從沒有教過。



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