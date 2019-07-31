道指高開54點　GE及蘋果公司做好

美國聯儲局議息結果揭盅前，美股周三(31日)早段做好，道指高開54點，報27,252點；納指漲17點，至8,291點。



蘋果公司(Apple Inc.)上季純利按年跌13%至100.4億美元，或每股2.18美元，勝市場預期的2.1美元。儘管期內iPhone業務收入大跌，但服務業務收入跳升13%，至破紀錄的114.5億美元，而且對今季收入預測樂觀，刺激Apple股價早段漲4.58%，至218.34美元。



通用電氣(GE)第2季虧損6,100萬美元，收入亦跌1%，至288.3億美元，但表示能源設備業務重組取得進展，並調高今年經調整後每股純利預測至介乎55至65美仙。GE又透露，財務總監Jamie Miller將會離任，正物色接替人選。GE股價早段升2.23%，至10.76美元。



至於音樂串流服務商Spotify上季虧損由去年同期的394億歐元收窄至7,600萬歐元，收入增長31%至16.7億歐元，符預期，但每月付費用戶只有1.08億，略低預期的1.085億，拖累Spotify股價早段報148.5美元，瀉4.32%。

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