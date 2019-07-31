財經評論：火熱樓市不勝寒　見頂轉勢有迹尋

受中美貿易戰衝擊，加上近兩月香港社會持續動盪，樓市高處不勝寒。多區二手現劈價，新盤銷情遇冷，銀行對新盤樓花按揭審批趨保守，樓市的投資氣氛確有逆轉的迹象。不過，樓價始終處於歷史高位，小幅調整並不足懼，更重要的是港府做好實務，加快覓地建屋，解決民生大事，經濟才具備可持續發展的基礎。



政府周三(31日)公布，香港第2季經濟增長僅0.6%，遠遜預期，且已連續數季增長放緩。經濟景氣轉弱，樓價開始轉勢回落不無根據。最近啟德住宅地以低於市場估值拍出，而受示威動盪影響的新界地區二手樓劈價求售，新盤銷售步伐放慢，都在預示麵粉價跌、麵包價也在承受壓力。差估署數據顯示，6月私樓售價指數結束連續五個月的升勢；金管局數據亦顯示，6月份新申請住宅按揭貸款按月急跌27%，均足以說明目前一手及二手樓市確有調整的迹象。



不過，同樣值得關注的，乃政府早前公布第二季僅推出兩幅住宅地，為近5個季度以來最少，顯見私樓供應存在未知數。次季私人住宅施工量創自2017年第3季以來的新低，正是一個警號。可見，如今樓市正處於十字路口，經濟持續轉差，正在考驗高樓價的承接力；另一方面，發展商放慢項目發展步伐，或令未來數年私樓供應比預期更少，加上低息環境持續，將繼續扭曲樓市運作，致使樓價應跌不跌，成交量大減，只會加劇房屋問題。



美國十年量寬造就超低息環境，香港樓價升至高不可攀的地步，期間確可帶來財富效應，惠及消費、金融、建築等行業。可如今資產升值的效益已耗盡，樓價與市民的負擔能力差距卻愈來愈遠，基層難覓安身之所，青年人置業安居遙不可及，中青勤奮工作大半生，積蓄卻只夠買納米樓蝸居，社會貧富懸殊日趨嚴重，社會怨氣不斷累積，再不設法疏導，畸形樓市猶如計時炸彈，隨時會引發災難。



樓市投資氣氛受經濟景氣所累而出現調整，暫毋須過慮。反而，房屋問題日益嚴峻，才是樓市和社會風險的癥結所在。所謂「不謀全局者，不足以謀一域」，回歸22年，港府拓土建屋毫無寸進，經濟發展停滯不前，責無旁貸。當務之急是以全新思維、廣闊眼界和無比承擔來打破困局，盡快覓地建屋，包括發展鄉郊土地，加快市區重建，而非捨易取難，硬推分分鐘要以萬億元埋單的「明日大嶼」，令社會繼續停留在爭議之中，原地踏步！



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