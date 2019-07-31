有礙經濟！美能源部長相信人類改變氣候　明寸特朗普

外國傳媒報道，美國能源部長Rick Perry表示，相信人類的活動對造成氣候轉變起着重要角色。其言論明顯與美國總統特朗普不相信開採傳統能源造成氣候轉變的觀點不同。



他說：「我一直都認為氣候正在改變，我們是其中一個原因。」雖然他沒有明顯提及傳統能源會造成大量排放二氧化碳等後果，但承認需要建立「零排放」技術。其立場與特朗普退出《巴黎協定》截然不同。



事實上，早於今年4月，已有報道傳出他有意離開特朗普政府，其後遭能源部發言人否認。



現年69歲的Perry曾是接掌美國國防部長的人選之一，但最終被任命領導能源部，該部門每年的預算為300億美元左右，負責從保護核武器到維持戰略石油儲備的工作。



華府在去年底發表評估報告指出，全球暖化令美國自然災害惡化，具破壞力的天氣狀況連番打破美國紀錄，自2015年起造成近4,000億美元的經濟損失。



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