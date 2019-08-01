長建中期賺59億　息68仙

英鎊及澳元等外幣疲弱，拖低長江基建(01038)及電能實業(00006)中期業績表現。其中，長建今年上半年純利59.43億元，按年僅增0.01%，但撇除匯兌變動則按年多賺6%。電能則按年少賺7.98%，至37.91億元。長建和電能中期息分別為每股68及77仙，與去年一樣。



長建三大盈利來源依次為英國業務、於電能的投資及澳洲業務。不過，公司上半年英國和澳洲業務的股東應佔盈利，分別按年倒退15.01%及4.17%，至24.9億元及11.03億元。電能上半年盈利減少7.98%，除了因為來自港燈(02638)的溢利貢獻受累准許回報率下降而減少，亦與英國業務倒退有關。



長建和電能上半年英國業務表現之所以倒退，原因除了受累英鎊呈弱外，還因為旗下肩負英國約28%電力供應的電網公司UK Power Networks今年一月起若干非現金收入不再入帳，導致盈利下跌，惟現金收入和分派不受影響。



至於長建的歐洲大陸基建業務，上半年股東應佔盈利亦按年倒退13.6%，至5.08億元。與長實集團(01113)共同持有的德國能源管理技術企業ista、與電能共同投資的荷蘭轉廢為能企業Dutch Enviro Energy(DEE)均錄得較去年同期為好的營運表現；惟與電能各佔一半權益的葡萄牙大型風力發電公司Portugal Renewable Energy，期內業績因風力資源減少而受影響。



另外，長建去年中從母公司長和(00001)收購六項基建業務，包括UK Rails和DEE等的經濟收益，今年上半年從中得到1.89億元溢利貢獻。



長建主席李澤鉅稱，儘管具挑戰性的新規管方案及外匯波動將會持續，基建行業仍然充滿投資機遇，公司正積極研究多個收購項目，但重申「不會抱有志在必得的心態」。



電能主席霍建寧則表示，集團短期將集中為澳洲電力網絡和英國燃氣網絡下一個規管重設作好準備，工作甚具挑戰，並會聚焦於規管完善而發展成熟的能源市場作審慎投資。



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