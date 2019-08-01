莫開偉：提高違規成本方能治本

近期中國資本市場連續發生了幾宗上市公司信息披露虛假案件，令人震驚，尤其最高處罰卻只60萬元人民幣(下同)，更是引發市場關注，也令廣大投資者詬病。



如近期康美藥業(600518.SH)、康得新(002450.SZ)等上市公司信息披露違法案件陸續發生：康得新在一五至一八年間，通過虛搆採購、生產、研發費用、產品運輸費用等方式虛增利潤。證監會擬對康得新處以60萬元頂格罰款，對實際控制人判罰90萬元，中介機搆瑞華會計師事務所被證監會立案調查。



受瑞華會計事務所被立案調查影響，逾40家公司再融資或IPO項目被擱置。據證監會公布的最新IPO排隊數據顯示，瑞華會計事務所正在排隊的29家IPO項目均被暫停，其中主板項目10個、中小板項目7個、創業板項目12個。而另據WIND數據統計，在3,633家A股上市公司中，瑞華會計師事務所審計上市公司323家排名第三，幾乎佔參與了中國A股市場上市公司三分之一以上上市公司、擬上市公司的會計審計事項，讓廣大民眾對上市公司財報披露的真實性、企業IPO融資的合理性產生了廣泛的擔憂。



針對目前上市企業造假亂象不斷，民眾認為根本原因在於法律規定處罰太輕，無異撓癢癢，根本不足以產生強大的震懾力，以至不少上市公司抱着僥倖心態，或者根本不把違法違規造假當回事，我行我素；也使得一些中介機搆見利忘義，失去了應有的守口把關作用，根本不可能勤勉盡責，甚至為了暗地利益與上市企業相互勾結、狼狽為奸。



對此，為順應民意，增強監管威懾力，有效整治資本市場造假亂象，最近監會新聞發言人表示正會同有關方面，推動盡快修改完善《證券法》、《刑法》有關規定，擬對發行人、上市公司及其控股股東、實際控制人信息披露虛假和會計師事務所、保薦人等中介機搆未勤勉盡責等證券違法行為，大幅提高刑期上限和罰款、罰金數額標準；進一步加大執法力度，對涉嫌犯罪的，堅決移送司法機關從嚴追究刑事責任；對未勤勉盡責的會計師事務所、保薦人等中介機搆的證券違法行為，依法採取暫停、撤銷業務許可的資格處罰；對因證券違法行為造成投資者損失的，積極支持受害投資者依法提起民事損害賠償訴訟，並與有關部門共同實施失信聯合懲戒等綜合措施，維護投資者合法權益。



這一切表明，中國資本市場風清氣正的時代有望即將來臨，投資者靜待柳暗花明！



中國地方金融研究院研究員 莫開偉



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。