林嘉麒：港股短期受壓　後市睇實國策

港股處於弱勢，昨日開市已失守50天線，即27,976點，同時跌破自6月19日形成的島形頂的支持線，形勢明顯轉弱。支持變阻力，50天線已經成為短線阻力位。另一方面，6月19日遺留下來的上升裂口也正在回補中，介乎於27,584至28,022點，幅度為438點，而恒生指數昨日最低見過27,701點，只差117點就完全回補了，暫時支持位可先看250天線，即27,608點。



周四是第十二輪中美貿易磋商階段完結，也是美國聯儲局公布議息結果，兩者是過去一個月市場焦點。筆者認為，投資者的目光應該放在周二已經召開了的中共中央政治局會議。會議中，分析及研究了當前國家經濟形勢，也部署了下半年經濟工作，投資市場可視之為風向標，包括的不單止是宏觀狀況、貨幣政策、財政政策等，也有相關概念板塊，值得我們參考。現時香港市況，較外圍及內地股市弱，惟會議部分內容可作為資本市場的「定心丸」，在下跌周期時可考慮部署。



首先，在宏觀政策方面，今次會議通稿內容未提及「結構性去槓桿」字眼，提的是實施好積極穩健的貨幣政策，或許在某程度上，去槓桿已漸見成效，暫時毋須加大力度。另外，提到積極的財政政策，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。反映了流動性為主體，減稅降費政策將繼續支持企業，情況上似近期的內險股，一旦稅款減少了，盈利就出現突破性的表現。內地現時企業稅率複雜而且屬偏高，減稅降費下，成為未來保住企業盈利的其中之一個關鍵。



另一方面，去年年中政治局會議首次提出「六穩」：穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作。當中提及實施好就業優先政策，做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業工作。儘管「穩」未必代表有動力，但六穩將有效穩定民生就業，可視為消費力不大減的憧憬。



而今次會議中更提及多個概念板塊，雖然着墨不多，但有一定參考價值。稿中提到深挖內需潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設、加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。短短七十多字有：消費、舊區改造、停車場、物流設施、信息網絡多個範疇。大市短期有一定下行壓力，惟在調整時以政治局會議內容作為下半年的投資主體，相信跑嬴大市機會極大。



宏滙資產管理有限公司董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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