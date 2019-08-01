東方日報B1：住宅售價升浪終止　樓市跌勢恐加劇

社會動盪不安，加上經濟轉差，樓市亦受拖累。政府公布6月份私人住宅樓價指數報393.7點，按月跌0.78%，終止5個月漲勢，以新界區大單位按月跌近14%最多。有市場人士預期，7月份指數跌幅勢擴大至1.5%，更有投資者指，下半年樓價隨時下挫至少10%。



樓市氣氛逆轉，差餉物業估價署公布的數據顯示，6月份實用面積1,075方呎以上大型單位跌勢較大，該類單位售價指數跌約1.7%至332.2點。而面積1,075方呎及以下中小型戶售價指數報396.7點，按月挫約0.75%。



事實上，期間大型單位呎價跌幅明顯。當中新界區面積1,076至1,721方呎大型單位，平均呎價按月急瀉13.9%至10,799元，跌幅為所有地區類型最大。其次是九龍區面積753至1,075方呎中小型單位，呎價約15,737元，較5月份挫12.5%。



至於港島區面積431方呎以下細戶平均每方呎售價約16,705元，按月低約5.7%。以實用面積約430方呎單位計，區內細單位平均售價約718萬元。



今年6月份私人住宅樓價指數按月雖錄跌幅，但上半年仍累漲約9.5%，不過，與去年同期升約10.9%相比，低約1.4個百分點。



此外，由於樓價下跌，二手成交都放緩。據中原資料，十大屋苑7月共錄120宗成交，較六月再減少3.2%，成交量已連跌4個月，再創今年新低。當中有半數屋苑成交量減少，跌幅由11.1至50%不等。



對於樓價指數高位回落，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期社會不穩，故預期7月樓價指數持續向下，同時會進一步擴大跌幅。但若政治事件在第3季逐漸解決及淡化，樓價於第四季仍有機會回升。



然而，資深投資者陳清白指出，如果10月1日前市場情緒未好轉，即使大量業主掟貨也不會有承接，相信樓市會「好大鑊」。現時二手成交量低企，卻偶爾出現破頂個案，連供應多的將軍澳也不時出現高價，他質疑「唔知邊個接貨，頂住啲樓價」，事實上，樓價跌兩、三成依然很貴。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文同意，未來一至兩個月樓價指數可能仍向下調整。今年下半年一般住宅市況比較波動，料下跌約5%，但全年仍有約5%升幅。



另方面，有藍籌屋苑業主劈價沽樓。利嘉閣羅志雄透露，將軍澳新都城2期3座低層兩房戶，實用面積約363方呎，減45萬元或約6.6%，以640萬元沽，呎價約17,631元。低市價約4%。



該行梁木勇稱，「近日業主要出貨，正常價都要有調整」。將軍澳中心一個在5月放盤的低層單位，近日劈價逾200萬元，以1,030萬元售出，呎價約1.51萬元，低市價6至8%。



東涌映灣園有業主對樓市失去信心，願意調低叫價。中原王英堂指，該屋苑2座中層C室，實用面積520方呎兩房戶，上月初開價710萬元，「但業主有實客睇樓多次，索性減至674萬元沽貨」，減幅約5.1%，呎價12,962元。



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