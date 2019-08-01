許照中：大市場小政府宜檢討

今年上半年大市說來也有四個月的較好光景，恒指自1月初的25,000點邊緣升至4月中的30,157點高位後，自5月初開始於剛好一個月內下滑逾三千餘點，至6月初的26,761近期低點，再反彈上7月初的高位29,008點，昨日收報27,777點。



由於自6月初開始社會示威與衝擊活動無日無之，大市每日交投降至僅600億至700億元，反映大部分投資者抱觀望態度。



近期大市表現，雖反映本地市場經過多年國際化發展，投資情緒相對較成熟，但筆者認為最重要的是，本地股市佔絕大比數的上市企業實際運作都在內地，本港社會的動盪不安或由此可能引致的經濟下滑，都暫時不會直接影響到這類企業的營運，因此股價表現自是不會受到明顯拖累。



可是，萬一本地社會的情況繼續惡化，難以收拾，或甚至出現嚴重動盪，市場資金為求避險，勢必會出現外移，到時候本地股市也自難避免會受到衝擊，出現比較明顯下滑。



今次修例事件，個人的看法是問題不出在經過修訂的條例本身，而是特區政府於透過立法程序處理該議案的方式明顯十分粗疏，諮詢不足，未能審時度勢，一意孤行令到有心人有機可乘而造成惡果。除具濃厚的政治味道以外，其實也是整體社會累積了多年的民怨，包括民生議題如住屋、青年就業前景等問題，借機來一次爆發而已。



回歸22年，主要施政官員大部分仍抱持殖民地政府管治心態，只朝開放、做大方向發展，在所謂的「大市場小政府」，積極的不干預政策之下使社會出現不平衡的發展，令不同行業遭到不公平競爭而導致經營困難，或被迫放棄，影響大部分市民生計和年輕人就業和發展機會。總括而言，政府只着眼開放，卻無考慮本土各行各業並未具備跟外來國際巨無霸對手競爭的條件，令營商環境惡劣，甚至無以為繼，影響民生就業等問題。



免責聲明：本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場。



許照中

六福金融主席兼行政總裁

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