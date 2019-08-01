美國聯儲局宣布減息0.25厘　逾十年來首次

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布2008年來首次減息，聯邦基金利率調低0.25厘，到介乎2至2.25厘，主要因應通脹偏低及外圍形勢，當局同時指經濟前景依然不明朗，重申會「採取合適行動」以維持經濟擴張，暗示不排除進一步減息。此外，當局宣布由8月1日起停止縮減資產負債表，較該局之前估計提早兩個月。



消息公布後，美股表現反覆，道指曾挫逾70點，最新報27,164點，跌33點；標指最新報3,010點，跌3點。



聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟以適度步伐增長，而就業市場維持強勁，近數月職位穩健增長，失業率依然低企。此外，雖然家庭開支較今年較早前回升，但商業固定投資呈現疲弱。



通脹方面，整體通脹及扣除食品和能源價格的通脹低於2%目標，市場通脹指標向下，但長期通脹預期變化不大。



投票取向上，公開市場委員會成員以8票贊成，對2票反對，通過減息決定，當中，肯薩斯城聯儲銀行行長喬治及波士頓聯儲銀行行長羅森格倫支持維持利率不變。



聯儲局會議後不會發表經濟或利率預測，主席鮑威爾稍後召開記者會，為今次減息行動解畫。



過去25年來，聯儲局出現5次由加息轉向減息，之前4次聯儲局均減息不止1次。在1995年及1997年，聯儲局先後各輕微減息3次，而在2001年2007年，減息幅度更深，以刺激陷入衰退的經濟。有聯儲局官員引用90年代的例子，希望透過小幅減息可把經濟擴張周期延長，避免進入全面減息周期。



不過，美國總統特朗普相信對是次減息0.25厘不感滿意，他周二重申要求聯儲局大幅減息，並即時停止縮減資產負債表，即量化緊縮(QT)。他又稱，若非聯儲局之前收緊政策，美國的股市和經濟勢更強勁。



可以預期，隨着聯儲局今次減息，歐洲央行上周議息後暗示可能減息，甚至重啟量化寬鬆措施(QE)，而日本央行本周二議息後亦揚言毫不猶豫加碼放鬆政策，未來全球貨幣戰勢進一步激化。



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