聯儲局再減息存不確定性　道指收市大挫333點

美國聯儲局宣布逾十年來首次減息，該局主席鮑威爾暗示未來再減息存在不確定性，有關言論拖累美國股市周三全線受壓。道指中後段最多曾跌478點，其後表現反覆向下，收報26,864點，跌333點或1.23%；標指收報2,980點，跌32點或1.09%；納指收報8,175點，跌98點或1.19%。道指及標指齊創自5月31日以來最大單日跌幅。



美國聯儲局宣布將聯邦基金利率調低0.25厘，到介乎2至2.25厘，主要因應通脹偏低及全球形勢。當局同時宣布由8月1日起停止縮減資產負債表，較該局之前估計提早兩個月。



鮑威爾於記者會上表示，今次減息不是一個漫長減息周期的開始，而是「貨幣政策周期的中段調節」，有關言論暗示未來再減息存在不確定性。



Federated Investors高級資產組合經理Don Ellenberger認為，市場對於鮑威爾的言論感到失望，因為他未有明確提示9月會再減息。



Alpine Macro首席美國策略師David Abramson指，聯儲局已經屈服於經濟增長放緩及通脹低迷，但經濟衰退的可能性不大。他估計，即使美企盈利增力減弱，但減息對美股估值仍有一定支持。



個股方面，美企繼續派成績表，蘋果公司(Apple Inc.)第3財季業績好過預期，股價收報213.04美元，升2.04%。



串流音樂服務供應商Spotify收費用戶增長不及預期，股價全日挫0.17%。



電子遊戲公司藝電(EA)業績勝預期，股價收漲4.44%；半導體公司AMD次季純利大跌近七成，股價挫逾10%。



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