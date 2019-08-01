中國賽特同意全數支付逾期債務　清盤呈請被撤回

中國賽特(00153)公布，公司收到其一名現有債權人(請願人)於香港高等法院原訟法庭提交的日期為7月8日的清盤呈請(檔號：L209/2019)，連同下述兩份清盤呈請統稱清盤呈請，內容有關本金額的未償結餘約3,137.5萬港元。



於7月25日，公司及請願人提交同意傳票( 據此公司同意向請願人全數支付逾期債務)及認可令以使向請願人作出的付款生效。根據同意傳票之條款，請願人同意撤回清盤呈請。



此前，公司收到其一名現有債權人於香港高等法院原訟法庭就公司發行的公司債券本金額(連同應計利息)的未償結餘，針對公司提交的日期為4月11日的清盤呈請(檔號：L107/2019)。清盤呈請於6月24日被駁回。



另收到其一名現有債權人於高等法院原訟法庭就公司發行的公司債券本金額(連同應計利息 )的未償結餘，針對公司提交的日期為4月30日的清盤呈請(檔號：L128/2019)。清盤呈請於5月16日被撤回。



公司指出，與相關債權人已達成和解安排，上述兩宗清盤呈請因此被撤回或駁回。



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