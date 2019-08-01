【市前重點睇】美股全線挫逾1%　美匯抽升

●美匯指數急漲，高見98.68。港匯跌至7.8285，離岸人民幣(CNH)跌穿6.91關，圓匯企108.8，歐元跌至1.1078，英鎊回落至1.2156。金價一度飆至1,440美元後急速回吐，低見1,408美元。布油反覆企65.17美元，紐油失守58美元。道指期貨跌約百點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指挫逾300點。



●白宮發表聲明指，上海經貿磋商「具有建設性」，中國已確認加大採購美國農產品的承諾；雙方9月初將在華盛頓繼續磋商。



●美國聯儲局宣布將聯邦基金利率調低0.25厘，到介乎2至2.25厘，主要因應通脹偏低及全球形勢。當局同時宣布由8月1日起停止縮減資產負債表，較該局之前估計提早兩個月。 https://bit.ly/2Ytixac



-聯儲局主席鮑威爾表示，今次減息不是一個漫長寬鬆周期的開始，而是「貨幣政策周期的中段調節」，有關言論暗示未來再減息存在不確定性。



-美國總統特朗普批評鮑威爾令人失望，指市場需要漫長的減息周期。



●道指收報26,864點，跌333點或1.23%；標指收報2,980點，跌32點或1.09%；納指收報8,175點，跌98點或1.19%。道指及標指齊創自5月31日以來最大單日跌幅。 https://bit.ly/2LRrKHF



●美國10年期國債孳息率跌4.36點子，報2.0144厘。



●港股ADR指數收報27,573點，跌203點。



●美國原油庫存大減，刺激紐約期油收報每桶58.58美元，升53美仙或0.9%；布蘭特期油收報每桶65.17美元，升45美仙或0.7%。



●紐約期金收報每安士1,437.8美元，跌4美元或0.3%。



●英國富時100指數收報7,586點，跌59點或0.78%；法國CAC指數收報5,518點，升7點或0.14%；德國DAX指數收報12,189點，升41點或0.34%。 https://bit.ly/2yshJYM



●歐元區第二季國內生產總值(GDP)按季增長0.2%，較第一季的0.4%顯著放緩，按年增長也降至5年多來最低；7月份通脹放緩至1.1%，為2018年初以來最低水平。



●英國政府再撥出21億英鎊以備無協議脫歐，顯示首相約翰遜對於10月底無論有無協議都將脫歐的強硬立場。據彭博社經濟研究的模型顯示，英鎊在無協議脫歐情況下可能再跌13%。



●巴西央行降息50點子至6厘，以應對經濟疲軟，並暗示或進一步寬鬆。



●中國人民銀行要求銀行合理控制房地產貸款投放，加強監管大型房企融資。



●香港金管局將基準利率下調25點子，至2.5厘。



●香港第2季GDP增長僅0.6%，遠遜市場預期。 https://bit.ly/2GGCaFA



●【一表睇晒】邊間銀行取消最低結餘收費？邊間仲繼續收？ https://bit.ly/2OwHVfp



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