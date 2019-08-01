【股民熱話】「黃」加「藍」會變「綠」…

6月以來，香港陷於紛亂之中，內地當局表態後，港股暫未見太大波動，市場在等待政府如何說到做到，盡快着手改善施政，將社會焦點重新放在民生經濟等大事。否則，政府不作為，市民不合作，恐怕未捱到年尾，外資再沒有耐性等待而求去，到最後才發現，爭崩頭後，原來係全社會滿盤皆輸，那又何必？



如今，社會上有所謂「黃」、「藍」之分，家庭、夫妻、朋友都可以為之而失和，撕裂令人痛心。社會動盪，人心惶惶，大家對前景感迷茫，整個社會漸漸失去進步的動力，香港經濟競爭力本已每況愈下，長此下去，實在令人擔憂。



如何走出這個困局，要靠一份信念，就係「黃」加「藍」會變「綠」！所指的，就是放下顏色之爭，以香港七百萬人福祉為先。香港社會任何紛爭，得依機制來解決，不忘爭取的同時，有責任保護大家所擁有的，否則社會的風險和代價實在太高。只有「黃」與「藍」都冷靜下來，深切反省，求同存異，才有望出現轉機。畢竟大家要接受一個現實，就係社會穩定，民生經濟才有條件求進步。



過去香港每次歷劫，走出陰霾後，都能再邁步向前，謀取更大的發展。大概這次社會衝突，是回歸以來，市民對經濟民生乏善足陳的最大控訴，政府施政不能再怠慢和莫視社會訴求，作風必須得到革新。社會存在不同意見，但與其繼續各自圈地自牢，何不拿出包容和勇氣，共同為香港社會進步這個單一目標尋求共識，推動社會齊心向前，香港人這兩個月才會不枉此「行」。



呢期魚缸淡靜，缸邊友閒來吹水，近日常談及今年初，一位城中著名風水師對香港豬年運程的評價，基本上算出了6月以來的事件。依其說法，到了農曆七、八月，事情發展就會見吉兆和好轉，年底香港更有修復的迹象，名聲將變得更好。當股票炒家，也是大半個賭徒(或者美其名是「機會主義者」)，特點是信「邪」！今日就是農曆七月初一，所以股友都話，呢一刻最希望呢位高人的預測由頭靈到落尾，徹徹底底的「準」，咁港股就真係有望「黃」加「藍」變「綠」，在明年「鼠年」新周期之始，雨過天青，開拓一個青葱「綠」翠的好時年！



東方產經專欄作者帥哥

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