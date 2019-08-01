亞洲股市：日股下挫　韓澳股偏軟

美國聯儲局將聯邦基金利率調低0.25厘，為十年來首次，道指收挫333點，與標指齊創自5月底以來最大單日跌幅；亞洲主要股市受壓，日本日經225指數早段跌186點或0.87%，至21,334點。



板塊方面，原材料股跌1.5%，公用事業股跌1.2%，地產股跌0.9%。個股中，川崎汽船、日本製鋼所及資生堂全線跌3%，日產汽車跌0.75%。



日本煙草跌1%。公司削減全年營業利潤目標4.1%。



野村一季度淨收入遠勝預期，股價抽升9%。



南韓首爾綜合指數跌10點或0.5%，報2,014點。三和電機及大林工業均跌3%，三星電子跌0.3%。



澳洲悉尼普通股指數則跌21點或0.3%，報6,874點。板塊方面，原材料股跌0.8%，資訊技術股跌0.6%，金融股跌0.3%。個股中，Evolution礦業跌逾3%，Galilee Energy跌2.6%。



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