【專家點評】陳蓓敏：友邦未來布局可憧憬

內地正召開中共中央政治局會議，投資者關注在內憂外患下，中央如何落藥。一開局，中央即首次提及不會以地產作刺激經濟手段。內房板塊回軟。這項提要顯示中央絕不希望產生資產泡沫，以防拖累其他政策措施。中國公布7月製造業和非製造業數據，符合預期。



國務院港澳辦對近期港事作出回應後，市場信心未改善。中美官員在上海會面，但從特朗普時陰時晴言論，難寄厚望。香港民間運動頻繁，對零售業有決定性影響。屈臣氏上半年銷售平穩，但7月錄得雙位數字跌幅。暑假黃金檔期已過了一半，若社會安寧仍未受控，恐怕下半年仍在寒冬。



外圍牛皮，港股昨日出現屠牛記，恒生指數早段曾跌逾400點，低見27,701點，收市時跌幅收窄，成交金額仍薄弱。8月可留意將公布業績之權重藍籌作反彈部署。友邦保險(01299)首季新業務價值只升14%，稍遜市場預期19%。新業務價值利潤率仍有4%增長達63.6%。內地有序開放金融業務，有利友邦內地布局發展。建議候低吸納，目標價88元，止蝕位72.4元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有友邦)

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