Beyond Meat折讓18%配股　市後股價挫逾半成

人造肉生產商Beyond Meat於5月在美國上市，短短3個月再度「抽水」，公司及投資者擬分別出售25萬及300萬股，合共325萬股，每價定價160美元，較收市價196.51美元折讓18.57%。該股市後急挫5.86%，至185美元。



公司擬籌集4,000萬美元，以擴大生產設施並支付營銷投資。部分股東已授權承銷商30天的期權，以公開價格買入超過48.75萬股票。高盛、摩根大通及瑞士信貸將為是次發行的主要承銷商，預計將於8月5日前後完成。



Beyond Meat上市時定價25美元，如以收市價計，至今累飆逾6.8倍。公司近日突然宣布大手配股，令周二(7月30日)股價一度瀉逾17%，低見183.5美元。周三(7月31日)則微升0.9%，見196.51美元，惟公布每股配售價後再度下行。



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