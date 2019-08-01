鄭若驊夫旗下安樂工程發盈警　股價瀉逾8%創新低

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)自7月12日上市以來，不但股價反覆尋底，上市甫半個月更發盈利警告，預期今年上半年盈利會暴瀉五成。證券界直轟，該公司管理層「侮辱股民」。



該股周四(1日)開市不久即大瀉8.4%，至1.08港元的上市新低，較招股價1.2元「潛水」一成，較高位更大跌近37%，投資者損失慘重。



安樂工程周三(31日)公布，預期截至今年6月底止中期純利，將較2018年同期大幅減少約50%，期內毛利率保持相若水平。按招股書顯示，該公司去年中期純利錄2.16億元，而期內毛利率則按年下降兩個百分點，至16.4%。



公司周三解釋，盈利大減是由於今年上半年旗下香港部分機電工程項目進度出現延誤，而去年同期又有一個利潤較高的項目，導致今年上半年的項目收款較去年同期有所減少，又指部分工程延誤是由於處理工程前期階段的第三方延誤竣工而造成。此外，期內經營業績亦受員工成本、折舊及攤銷增加影響。



公告續指，董事會考慮到中美貿易戰持續，以及部分機電工程項目進度出現延誤，保守估計或對集團於今年中期以及截至12月底止全年度的經營業績，會造成重大及不利影響。



對於安樂工程上市後業績迅速「走樣」，信誠證券聯席董事張智威指出，工程行業非常受項目進度影響，該公司管理層應該一早已知道項目延誤會影響收入，卻選擇在上市前兩年合共豪派逾12億元股息，而非預留資金應對業務波動，反映該公司危機處理上有問題。



他直斥，該公司上市後立即發盈警「相當難睇」，非常損害小股東利益，盈利減少同時卻「榨乾」公司資金，令人懷疑是否「當香港股市係提款機」。



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