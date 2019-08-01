港股格局：黃偉豪籲提防估值下調風險

美國聯儲局落實減息，但股市未受帶動，恒指周四早間跌超過100點。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，減息後暫時對股市不太正面，因減息0.25厘只是符合預期，加上聯儲局主席鮑威爾的講話偏向鷹派，令投資者變得審慎。對於過去股價累積升幅不小的房地產信託基金及公用股等，由於現時普遍估值不低，短期走勢會較弱，因與債息比較下，股息的吸引性不特別大。



他續稱，香港政治事件持續發酵亦拖累地產股、收租股等近期跌幅較大市多。除了周末周日，現在有時平日也發生衝突，長此下去對地產股影響也大，例如資金會選擇撤出香港，有錢想買樓的人也會看清楚一點才決定。



恒指在周四早間的跌幅收窄，相信主因是港股周三已提早下跌。不過這不代表後市一片向好，一來中美貿易談判仍要在9月繼續，中間會否出現變數仍困擾市場，加上美國減息周期未真正開始，港股業績高峰期來臨，大家要提防一旦整體企業盈利不佳，港股會出現估值下調風險。他對港股後市較審慎，恒指若企不穩27,600點，會下試27,000點水平支持。



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