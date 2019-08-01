財新中國7月製造業PMI升至49.9　訂單表現疲弱

財新中國7月份製造業採購經理人指數(PMI)錄得49.9，繼續處於盛衰分界線以下，但降幅有所收窄，較6月上升0.5個百分點，亦高過預期的49.5。



其中，7月產出指數重回擴張區間。部分廠商表示，需求相對有所改善，帶動產量趨穩。新訂單總量也結束第二季度末的小幅收縮，出現輕微擴張，增長動力主要來自內需改善，新增出口訂單仍無起色。部分廠商反映，中美貿易爭端持續，繼續給出口銷售帶來壓力。



訂單表現疲弱，導致廠商連續4個月壓縮用工，7月製造業就業指數繼續處於收縮區間，且創下兩月以來最低。



7月製造商採購活動再度擴張，不過，鑑於需求相對疲弱，製造商對庫存採取審慎態度，投入品庫存和成品庫存均有所下降。



製造商反映，平均投入成本在7月繼續上升，但升幅輕微。與此同時，為刺激顧客需求，促進新訂單增長，出廠價格指數1月以來首次落入收縮區間。



7月業界對未來12個月生產前景樂觀度從6月的歷史最低點，回升至3個月高位，但仍處於歷史較低水平。廠商預期市況好轉，且有新產品問世。不過，由於憂慮中美貿易談判的後續結果，業界整體信心度仍然受到影響。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，7月中國經濟出現回暖迹象，企業家信心有所修復，體現中國經濟韌性較強，減稅降費等托底政策發揮效果。由此，房地產調控及金融監管政策的定力或將得到強化。



財新製造業PMI與中國統計局製造業PMI一致，統計局公布的7月製造業PMI錄得49.7，高出6月0.3個百分點。

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