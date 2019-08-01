【即市分析】電力股反彈　吼唔吼得過？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易談判發展前景不明，要搵到長炒長有的板塊難過登天。華能國際電力股份(00902)日前公布上半年多賺近倍，股價昨日升1.5%，並帶動電力股氣氛，咁值唔值博呢？(電力板塊追蹤：https://bit.ly/2G5fM7l )



睇番華能業績消息，集團公布2019年上半年業績，期內收入836億元人民幣，按年增加1%，在成本減少下，錄得股東應佔溢利34.41億元人民幣，按年增加98%，表現唔錯。



大行里昂就發表報告，指華能純利按年升98%，上半年純利相當於該行全年預期75%，並大致符合預期。按過往經驗，第二季表現通常較弱，集團第二季核心純利按年升20%至8.46億元人民幣，第一季則按年升115%至23.46億元人民幣。該行又認為，集團上半年業績復甦，意味最壞情況已過，故維持其「跑贏大市」之投資評級，目標價4.9元。



走勢上，該股股價自6月初開始在5元水平反覆下跌，7月25日低見4.43元後開始反彈，雖然有業績加大行唱好刺激，但周三(7月31日)股價尾市升幅收窄，所以後市一日未上破前阻力位約4.8元前只能視作反彈。



另外，華電國際電力(01071)昨日上升動力一樣咁短暫，且觀察日線圖呈射擊之星之不利後市形態，故不宜沾手。昨日逆市報升的華潤電力(00836)，現價仍維持在中期橫行區內，前景未能言好，所以一樣掂唔過。



簡單而言，中美貿易戰前景未明，內地製造業前景不容樂觀，電力需求也是經濟景氣一個探熱針。電力股盈利前景尚未明朗，故即使板塊短期有所反彈，都係建議觀望為妙。

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