港股格局：許繹彬籲見步行步

港股踏入8月份，周四早間跌超過100點，恒生指數在27,600點水平徘徊。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股「七翻身」宣告失敗，恒指全月以累跌764點收結，國指亦下挫206點，交投空前疏落，成交量數十日徘徊低於700億港元水平。



8月香港政治局勢仍未明朗，內憂外患令經濟處於困局，繼零售業錄得負增長，出口連續8個月疲弱，骨牌效應仍在蔓延，樓市成交十分慘淡，地產收租股顯著捱沽，藍籌盈警不絕於耳，經濟下行風險逐步顯現。



他續稱，中美領導人上海會談似乎草草了事收場，又要等9月的下一輪談判，雙方歎慢板，難予寄望今年內將出現突破性進展。美國聯儲局十年來首次降息已塵埃落定，美股不升反全線下跌，而美國7月「小非農」就業新增數據創3個月新高，反映美國經濟依然十分強勁，會否繼續減息，值得拭目以待。聯儲局主席鮑威爾的講話令市場短期內失去利好消息憧憬，8月股市相信舉步維艱，後市難有太大起色，依舊延續窄幅上落的格局。



內地科創板來勢洶洶，本周第二批新股已摩拳擦掌，吸引不少新股將上市目標地由香港轉投上海。看來除非本地不明朗因素一掃而空，向好發展，否則第三、四季新股市場難有起色，今年集資冠軍的寶座已岌岌可危，情況並不樂觀。



暑假已經來臨，旅遊零售交易氣氛依然未見轉為興旺，相信與遊客人數驟減有關，零售股料短線受壓捱沽。業績期來臨，建議投資者密切關注業績期的盈利情況，盈喜企業可以走短線；而長遠來看，看好國策扶持的板塊如5G、晶片軟件，而高息股亦可候低位分段吸納，策略仍是「見步行步」，投資部署上不宜太搏太進取，短炒為上。



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