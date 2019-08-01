金管局：美國今次減息料對香港樓市無明顯影響

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，香港金融管理局亦下調貼現窗利率0.25厘。金管局總裁陳德霖表示，美國減息短期內對經濟有利，紓緩全球貨幣壓力，但實體經濟仍存多項不確定性，包括中美貿易戰、硬脫歐及地緣政治等問題，目前難以預測美國轉趨貨幣寬鬆政策的實際影響。



他表示，美國利率不是唯一影響港元息口走勢的因素，如早前半年結及大型新股集資潮，令港元拆息(Hibor)突然抽升，可見香港不是主動貨幣政策機制，易受各種因素都可以短時間影響港元，而本地銀行亦不一定跟隨美國一同下調利率。



另外，他不認為美國今次減息0.25厘會對香港樓市造成明顯的直接影響，樓市受市場供應及氣氛等不同因素影響，而按揭利率亦只是其中一環。



全球經濟有放緩迹象，他認為，國際金融組織曾經主動下調全球經濟預測，各國貿易上陸續出現紛爭，提醒市場注意相關風險。至於美國減息能否提振經濟，他認為要視乎美國日後減息周期，如減息幅度或次數。



近日社會出現紛爭及多個抗爭運動，他表示，股票市場及金融市場未有因而直接受到影響，亦未有出現明顯走資的情況，可見香港經濟仍然維持穩定，又稱很多香港人都希望社會紛爭得以平息，並以理性和平的方法解決。



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