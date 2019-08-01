美元強見98.93　圓匯曾跌至兩個月低位

綜合報道，美國聯儲局將聯邦基金利率下調0.25厘，美元彈升，美匯指數高見98.932，每美元兌日圓一度上漲0.5%至109.32，為5月31日以來高位。



Jefferies外匯主管Brad Bechtel說，聯儲局是次減息「有點鷹派」，是推動美元上升的原因。加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯戰略負責人Bipan Rai亦認為聯儲局實施「鷹派降息」，並暗示9月再減息並非100%，促使美元轉強。



瑞信利率策略主管Jonathan Cohn表示，聯儲局是次減息基本符合預期，但提前結束縮表令人意外。另Asset Management One駐東京的全球固定收益基金經理Akira Takei表示，聯儲局主席鮑威爾沒有透露減息的明確途徑，或反映美國經濟基本因素並不能支持快速放鬆的貨幣政策。



三菱UFJ摩根士丹利策略師Katsutoshi Inadome最新報告指，聯儲局最新的減息舉動並非一系列減息的開始，令全球央行爭相推行寬鬆貨幣政策的預期減弱。



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