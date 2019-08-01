IDC：次季全球智能手機出貨量按年跌2.3%　仍勝預期

國際市場調研機構IDC發表報告指出，第二季全球智能手機出貨量按年跌2.3%，但仍創該行業1年以來最好的季度表現。智能手機廠商的總出貨量約為3.33億部，按季增長6.5%。



其中，中國和美國智能手機出貨量的降幅最大，但中國市場上半年的降幅少於去年下半年，顯示這個全球最大的智能手機市場正迎來復甦。



除日本和中國以外的亞太市場則延續了2018年以來的強勁勢頭，第二季智能手機出貨量增長超過3%，主要受惠於印度及多個東南亞市場的增長。



全球智能手機出貨市場中，三星繼續保持「一哥」地位，總出貨量達7,550萬部，按年增長5.5%；在整體市場上所佔份額為22.7%，高於去年同期的21%。其A系列手機在季內表現不錯，特別是A50及A70。不過，由於更多消費者持有手機的時間變得更長，即使要「換新機」，亦會選擇更便宜的選項，公司將推出的新款Galaxy Note手機或因定價而令部分顧客卻步。



華為排名第二位，手機出貨量為5,870萬部，按年增長8.3%；雖然與第1季相比，出貨量按季跌0.6%，但考慮到中美貿易緊張局勢，有關數據或優於預期。而公司第二季中國出貨量創新高，佔公司總量約62%，高達3,640萬部。市場份額為17.6%，高於去年同期的15.9%。



蘋果公司(Apple Inc.)以總出貨量3,380萬部排行第三，按年大跌18.2%；市場份額由2018年同期的12.1%，降至今年的10.1%。不過，由於iPhone的升級計劃成功，以及公司透過渠道銷售更多翻新iPhone的能力，令公司在市場中仍佔主導地位。



至於小米名列第四，總出貨量為3,230萬部，按年下降0.2%；市場份額為9.7%，高於去年同期的9.5%。



OPPO位居第五，總出貨量為2,950萬部，按年增長0.3%；市場份額為8.9%，高於去年同期的8.6%。



IDC認為，雖然整體市場仍然下滑，但第二季的表現說明，隨着市場開始重新企穩，需求正在回升。第二季經過重大改進以後的中端設備的供應量上升，這些設備不僅擁有優質的設計和功能，而且價格遠低於超高端機型。再加上廠商在各個主要市場和渠道都推出加強版折扣計劃，增添消費者「換新機」理由。



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