【專家點評】彭偉新：日清食品可博反彈

港股在美國聯儲局議息會議結束前先行下跌，主要是反映出投資者對減息半厘無望，以及整體經濟相信會有進一步轉差的機會，資金繼續由股市流走，預期港股在短期內會繼續下跌至250天線水平，亦會非常貼近恒指由26,671點反彈上29,007點整個反彈浪61.8%的回調幅度。



若果恒指向下跌穿27,500點的支持的話，會破壞整個反彈走勢，並會延續之前由30,280點開始的回調走勢，令到港股延續之前的C浪下跌，到時港股或會有更大型的下跌浪出現，尤其是之前曾指出恒指在去年升上33,484點高位後形成的A浪調整，於24,540點完成後，並已進行B浪反彈至30,280點，若果C浪持續的話，恒指最終要跌至20,100點水平才符合調整預期。所以，投資者宜在現水平先行作出較審慎的部署。



內地經濟增長雖然放緩，但整體居民的消費意欲未有減退，而且更見到持續的消費升級，有利生產中、高端的食品包括即食麵及其他的副食品的日清食品(01475)。集團於7月初時公布加價，以紓緩整的成本壓力外，更有助提升整體毛利。集團持續增加在本港及內地的投資以增加產量，除了在本港投入3,000萬元以提升棒丁麵的生產線外，更透過附屬公司收購內地製造業務及珠海之工業用地使用權，興建生產包裝材料新廠房。



其股價於去年5月由高位5.3元水平回吐至3.2元水平，並兩次在該水平企穩後，股價便持續上升至7月高位6.5元，雖然近日股價回調，並錄得約3,200萬元的資金流出，但股價未有失守去年在5.3元的支持，並在50天線企穩下，相信股價會繼續作出反彈。投資者可以在5.5元水平買入，只要不跌穿5.3元，預期股價可以再度上試之前高位6.5元，跌穿5.2元水平沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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