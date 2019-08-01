港股格局：郭家耀料港股反覆偏軟

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，美國聯儲局一如預期減息0.25厘，但表明非減息周期開始，令市場失望，港股周四(1日)難免跟隨美股調整，加上投資者觀望中美貿易談判進度及香港政局問題，所以反彈乏力，估計恒指在27,600點有支持，上望28,200點，暫以反覆偏軟格局為主。



地產股近期走勢偏軟，郭家耀指市場早已充分預期聯儲局減息，相關消息已難刺激股價，加上近期香港社會運動，令零售業受衝擊，影響收租物業的估值，幸地產股向來資產折讓比較大，有一定防守性，中長線收息的話，仍是不錯選擇。



至於長江基建(01038)，郭家耀指即使外圍局勢及匯率變動，但業績依然符預期，資產負債表亦強勁，預留不少資金準備作收購之用。他指長建估值已達合理水平，股息率逾4厘，仍是不錯的長線收息股。



另外，電能實業(00006)中期純利按年下跌8%，郭家耀指暫難扭轉劣勢，特別是准許回報降低，對港燈盈利及派息能力受影響，因此電能相對其他收息股，吸引力較低。



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