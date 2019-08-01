【專家點評】楊俊文：港股唔值兩萬八

港股在7月以跌穿28,000點作終結，以現階段香港情況來說已經叫超額完成，值28,000點嗎？應該不值，仍有這個水平，是因為投資人大多是看某幾家英美國際性媒體，本人天天都看，那些投行大員和我看的一模一樣，他看到甚麼新聞我很清楚，所以很清楚他們覺得香港沒發生甚麼事，只當是一般平時示威看待。他們不知道事態嚴重，自然不會在指數上反映出來。



這星期香港局勢進一步轉差，亂局持續了已經兩個月，直接衝擊房地產市場特別是工商類，其實上半年單是貿易戰很多實業都已經半死，利潤率跌到個位數，甚至虧蝕根本是白做。現時每個周未都被迫關門不做生意，以香港的租金和人才成本，很多小本經營說白點半年都捱不到。



最近在香港有大商場和大寫字樓收租的股份都跌得慘，連領展房產基金(00823)主要以民生場為主的都要難逃一跌，香港為主的企業應避得就避。其次是衝擊消費和飲食，除了低當速食和民生必需品外，都會受到影響。



經濟數字是滯後的，到投行大員看到公布的經濟數據可能會出現追跌現象，最後都必然會衝擊投資者及人才。最精英的一班人才最有能力隨時移離香港，當他們感到香港不安全，缺少投資和發展機會，離開的速度可能會比想像更快。



博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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