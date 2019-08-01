【午市重點睇】匯市波動　油價受壓

●在亞洲市，美匯指數強見98.93；圓匯一度下跌至109.3的兩個月低位，韓圜亦見兩個月低位；歐元、英鎊續弱勢，分別報1.104及1.212。港匯偏軟，報7.8275。離岸人民幣曾失守6.91，最新回穩至6.90水平。金價衝上1,416美元後回順，最新企1,410美元。油價回落，布油及紐油分別報64.39美及57.91美元。道指期貨升21點。



●港股續跌，恒生指數半日跌189點或0.68%，報27,588點。https://bit.ly/2OvkvXX

-異動股：中期業績轉虧為盈，眾安在綫曾漲17%。

-異動板塊：未來減息預期降溫，地產股受壓。

-異動股：中國忠旺曾瀉21%。

-鄭若驊夫旗下安樂工程發盈警，股價瀉13%創新低。

-【fb直播】美國減息，港股終於有方向？https://bit.ly/2ZoYfQi



●【即市分析】

-電力股反彈，吼唔吼得過？https://bit.ly/2YhRmnI



●A股快報：滬綜指、深成指半日跌不足1%。https://bit.ly/2yqNykx



●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/2YivIiR



●港元拆息︰1個月期續跌至1.84厘。



●人民幣中間價為6.8938，較上日開市價下調97點子。



●人行未有開展逆回購操作。



●金管局下調基準利率0.25厘，2008年以來首次減息。https://bit.ly/2yqntBZ

-金管局：美國今次減息料對香港樓市無明顯影響。https://bit.ly/2yqNK3f

-美國聯儲局宣布減息0.25厘，逾十年來首次。https://bit.ly/2Ytixac



●全球經貿戰：大摩指中美增加關稅風險增。



●財新中國7月製造業PMI升至49.9，訂單表現疲弱。



●韓圜見兩個月低位，南韓央行：不會在特定水平干預。

-南韓出口連跌8個月，晶片出口挫28%。



●Beyond Meat折讓18%配股，市後股價挫逾半成。



●巴西大幅減息半厘，超預期。



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