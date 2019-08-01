【fb直播】20萬港元首期　進駐墨爾本Monash大學區！

澳洲是眾多海外國家中，其中一個較熱門的升學地方；不過學生成功完夢後，住屋卻是一大難題，因為住宿往往佔留學大部分開支，因此近年不少家長均考慮於當地配置物業，透過將物業出租作為支付部分學費，或者自住省卻住宿費用，有待物業升值後更可增加資產，達致「以房養學」的概念。



在墨爾本屬澳洲八大知名學府之一、世界排名58位的Monash University，由於提供的宿位非常有限，以Clayton與Caulfield兩大校區為例，僅有約2,800名學生可享受校內住宿，但學生人數則接近5萬名。在供不應求的情況下，校區附近配套完善的私人物業自然就非常渴市。



與Monash University僅8分鐘步程、屬墨爾本東部大型「樓王」住宅項目M City，由具逾50年歷史的澳洲著名發展商Schiavello聯同世界級建築師The Buchan Group攜手打造，極具信心保證。



M City發展成熟，不僅鄰近Clayton、Westall鐵路站，而且社區配套完善，由圖書館、醫院，以至連鎖家具店IKEA、南半球最大購物中心Chadstone Shopping Centre均近在咫尺；同時更有包括K-Mart、Woolworth以及Village Cinema等60間商舖進駐，生活一應俱全，絕對是留學生的居住首選。



除此之外，項目更配備星級會所，涵蓋網球場、水療室、開放式遊戲空間、健身室以及燒烤場等；並且有國際知名酒店品牌Mantra Hotel及商務大樓進駐，實力非凡。



「樓王」M City屬永久業權項目，預計2020年第4季落成，將提供460個單位，單位開則屬一至三房格間，實用面積介乎624至1,668方呎。項目首期僅20萬港元，呎價由4,400港元起，入場費僅200萬港元；故無論自住、投資或是「以房養學」，均是心水上車之選，並可帶來可觀的租金回報。



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