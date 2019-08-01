渣打上半年除稅前法定溢利24.1億美元

渣打集團(02888)公布上半年業績，撇除監管撥備、重組及其他項目，除稅前法定溢利為24.14億美元(約188億港元)，按年增長2.89%，勝市場預期；純利則跌5.32%，至14.77億美元，派中期息7美仙(約0.546港元)，較去年同期增加16.66%。



期內該行的除稅前溢利為26.09億美元，按年增長10.65%。經營收入輕微增長0.61%，至76.96億美元，而經營支出則減少2.89%，至49.69億美元，意味正收入對成本增長差為3.5個百分點。該行預計，下半年的成本將略高於上半年，但全年成本增長可望低於通脹水平。



此外，衡量銀行盈利能力的淨息差則按年持平，維持於1.59%。反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)按年上升0.9個百分點，至8.4%。儘管普通股權一級資本比率(CET1)下跌0.7個百分點，至13.5%，但仍達到集團13至14%的目標水平，顯示銀行資本充裕。信貸減值減少13.31%至2.54億元，反映整體資產質素有所改善。



行政總裁溫拓思稱，今年對迄今為止的成績感滿意，有信心於2021年將全年有形股東權益回報提升至超過10%。但他警告，中美糾紛由貿易問題擴展至保安及科技層面，要解決問題難上加難。儘管全球經濟繼續保持增長，但通脹仍偏低，美元利率或因而下降，為該行帶來更多額外挑戰。



集團風險總監Mark Smith亦總結主要不明朗因素包括地緣政治事件，風險較去年底上升，當中提及香港騷亂(unrest in Hong Kong)、地緣政治及貿易糾紛擴大貿易緊張局勢等，形容近期的政治抗議活動進一步加劇香港的風險，該行會在集團、國家及業務層面進行壓力測試及風險組合檢討，以評估極端但有可能發生的地緣政治事件的影響。



他又指，不明朗因素亦包括宏觀經濟狀況，但風險與去年底相若，尤其是以中國為首的主要業務所在市場增長放緩及政治動盪，以及新興和已發展市場利率大幅波動及外滙波動。



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