【瑞通推介】即市有資金開騰訊淡倉博回吐

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局宣布減息0.25厘，該局主席鮑威爾稱並非開啟漫長減息周期，拖累道指隔晚最多曾跌478點，收報26,864點，跌333點或1.2%。



周三(7月31日)颱風來襲港股提早收市，恒指收報27,777點，跌368點或1.3%，盤中低位險守27,700點。周二(8月1日)早段承接美股跌勢，恒指下跌逾100點，回至27,600點水平，28,000點關已由支持變成短期上破阻力。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾6,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出超過1.1億元，反映投資者逆市博反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,372至28,399點。



友邦保險自早前高見88.5元的上市高位後接連下跌，周三收跌2%於80.9元，自高位計近8日累跌約8.5%，相繼失守10天和20天移動平均線，周四早後股份捱沽，跌穿80元關口支持，低見79.15元。近期報道指內地計劃於2020年前容許外資獨資進入壽險行業，友邦保險旗下友邦中國宣布，已獲批於天津及河北省石家莊開設營銷服務部，但消息暫未能為股價帶來支持。周三有逾640萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾130萬元淨流出。



不少券商對騰訊控股今月14日公布的中期業績偏向樂觀，其走勢近期較大市強。該股周三下跌1.34%，收於368元附近。周四早段曾逆市升逾1%，高位重上373元。超過2,700萬元周三淨流入其好倉，淡倉同日則有近670萬元淨流出，周四早段即市有資金開淡倉，料博股價短線回吐。



電能實業上半年收入6.65億元，按年減少13.5%，純利37.91億元，倒退8%，擬派發中期息維持0.77元。股份周三以近全日低位56.15元收市，下跌1.7%，失50天線。周四早段繼續偏軟，盤中低位見55.1元，續創1個月低位，暫連跌3日。周三其窩輪好倉和淡倉的資金流不明顯。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(19892)，行使價86.9元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。價內、中短期沽證(18344)，行使價80元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。



騰訊貼價、中短期購證(20534)，行使價384.2元，2019年11月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、中短期沽證(16628)，行使價370元，2019年11月到期，實際槓桿8.6倍。



電能輕微價外、中短期購證(12448)，行使價60元，2020年1月到期，實際槓桿11.4倍。



港交所貼價、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿14.4倍。貼價、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿12.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(57635)，收回價27,020點，槓桿比率43.2倍。熊證(51000)，收回價28,890點，槓桿比率18.6倍。



友邦牛證(69282)，收回價76.6元，槓桿比率17倍。



騰訊牛證(51333)，收回價353元，槓桿比率14.6倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率20.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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