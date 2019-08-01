大行睇淡！香港今年經濟增長或放緩至0.8%

香港今年第二季的本地生產總值(GDP)預先估計數字為增長0.6%，多間大行就此發表報告。美銀美林認為數字遠低於市場及該行所預測的1.5%。料在本地及外圍需求弱勢下，第三季的GDP增長將更為疲弱，故將今年GDP增長預測由原先估計的2.2%，大幅調低至0.8%，明年增長預測則由2.7%降至0.7%。



該行又指，香港的大型示威已持續8周，對入境旅遊、零售數據及地產有即時影響，中美貿易摩擦情況雖有好轉，但持續不明朗將影響商業情緒及投資。



另外，花旗亦將香港2019年GDP預測下調0.3個百分點至1.5%，以反映第二季數據疲弱，以及對前景更趨保守的看法。該行又指，中美貿易爭端存在不確定性，如果貿易緊張局勢再次升溫，預計經濟或有額外下行風險。



該行指出，香港近期發生的社會事件，加上人民幣疲弱，或會打擊內地遊客來港的消費意欲。若然香港政治局勢持續緊張，投資情緒可能受到拖累。



滙豐證券亦發表報告指，香港第二季GDP預估數字差過預期，主要由於期內中美貿易戰進一步升級，以致貿易和投資活動放緩。



報告又指，美國聯儲局採取貨幣寬鬆政策，或有助香港下半年經濟觸底回升，不過，全球經濟增長的不確定性仍為主要風險。



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