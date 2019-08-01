美國減息：大新溫嘉煒料無助刺激香港樓市交投

美國宣布減息0.25厘，大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒指，環球加息周期已到達尾聲，由於美國就業及各項經濟數據仍算理想，相信年內最多再減息1次。而香港銀行過去於加息周期內僅上調最優惠利率(P)1次，相信港銀減息機會微，對樓市影響亦有限。



他表示，香港銀行資金仍相當充裕，本地銀行跟隨減息可能性很低，或僅有小部分銀行會研究減息的需求，未來港元拆息維持穩定，除非再有大型新股上市才令資金流動性收緊，故港美息差會逐漸收窄。



市場關注美國減息對樓市的影響，他認為，兩者未有直接關係，因下調美息旨在抵銷各項不穩定因素，市場仍持審慎態度，即使按揭利率有下調空間，亦不會突然大手入市刺激樓市交投。



美國宣布減息後，香港股市未見反彈，他解釋，市場早於6月時預期美國年內減息3次，如今減息預期降溫至1至2次，令投資者再次回歸觀望態度，故刺激股市上揚的成效有限。



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