【深度解構】美國減息有咩弊處？七個範疇隨時爆煲！

美國聯儲局及全球各央行的減息行動，雖可支持經濟增長，但背後亦有黑暗面。寬鬆的貨幣政策，會令本來已很高的資產價格進一步膨脹，瑞銀集團行政總統埃爾莫蒂上周已警告會催生資產泡沫。同時，低息環境下，亦會驅使投資者為追尋高回報而撲向高風險資產。



股神巴菲特說過，只有潮退時，你才知道誰在祼泳。隨着今輪減息周期展開，誰在祼泳即將現形，令人擔心隨時會「爆煲」的，包括以下範疇。



【1、槓桿貸款】

●削弱對債權人保障



槓桿貸款最常見於信貸評級低的公司，他們透過發行「垃圾級別」(即「投機級别」或「非投資級別)債券來融資，這些風險較高的企業債務，經過不同途徑包裝成結構性產品，由於這類產品息高，故吸引到共同基金、退休基金、保險公司等機構投資者購入。



而美國企業債務大增，就是受逾1萬億美元(約7.8億港元)的槓桿貸款驅動。研究公司Covenant Review估計，這類透過槓桿貸款來融資進的公司，其債務對息稅折舊攤銷前利潤(Debt/EBITDA)的比率，已由4年前的5.5倍，大增至目前的7.7倍。換言之，假設公司的營運狀況保持不變，公司把債務還清的時間，由4年前的需時5.5年，增至目前的7.7年，即是債務負擔大增。



而在低息環境下，會有更多游資去追逐這類高息的槓桿貸款產品，讓這些公司有更高的議價能力，能夠以更低息、更寬鬆的條件去借到錢，相對削弱了對債權人的保障。最令市場擔心的是，這類低門檻的貸款，現時佔了整體債券市場的很大部分。



【2、私募信貸】

●規模邁進1萬億美元



低息下追尋高回報的風潮，亦蔓延到私募信貸市場，尤其是向無法進入資本市場的中小企業提供的貸款。私募信貸市場規模現時約7,660億美元(約5.97萬億港元)，並正邁向1萬億美元進發。



瑞銀早前便指出，當下一輪經濟下滑出現，私募信貸市場損失的程度，更會遠超過槓桿貸款。太平洋投資管理(Pimco)亦估計，屆時將有大量的私幕債權投資者會因而急需流動資金。



【3、殭屍企業】

●助前景低迷企業「吊命」



錢愈易借，就愈多早本應關閉的公司可以靠借貸來「吊命」，這些殭屍企業營運欠缺效率，長久而言，即使賺得利潤亦不夠償還債務，減息只會助長前景低迷的殭屍企業。根據國際清算銀行(BIS)估算，這些僵屍企業現時佔前進經濟體的非金融上市股約6%。而毫無盈利的美國中小企，5月底時的佔比已高達32%，為金融危機後的新高。



【4、主權債務】

●高風險政府債獲追捧



隨着對減息的憧憬，現時連一些歐洲最高風險的政府債券，價格亦上漲到前所未有的水平。希臘目前借貸成本創歷史新低，十年期國債孳息率上周跌低於2%。意大利兩年期國債的孳息率在7月初跌破零，十年期國債孳息率已由今年初的逾3%跌了一半。



但是，即使這些國家的政治風險已減弱，但它們仍承受著巨大的債務負擔，投資者的恐慌其實一直揮之不去，一旦有任何風吹草動，像去年5月般的意大利國債拋售潮隨時再現。



【5、歐洲垃圾級債券】

●求高回報 倒付息瘋搶



隨預期減息周期展開，投資追捧債券的風潮，就連歐洲一些垃圾級債券，投資者甚至願意倒付利息亦瘋搶。按彭博數據顯示，以歐元計價的負孳息債券數目，由今年初的0隻增至目前12隻。



連一向偏愛高信貸評級債的互惠基金或對沖基金，為尋求更高回報，亦把目光投向信貸質素較差的資產。歐洲的高收益基金已經連續七周錄得資金流入，總數達35億歐元(約305億港元)。但在這類垃圾債券市場需求急增背後，違約率實際卻一直上升。



【6、股票】

●長減息周期利淡股市



從表面來看，減息放水，市場流動性增，會有利股市。不過，翻查對上兩次美國大型的減息周期，2001年及2007年分別減息12次及10次，期間港股恒指及美股道指均下行，反映長期減息周期其實並不利好股市。央行之所以會持續減息，正因為經濟正受壓，故股市亦難望會好。加上目前企業盈利狀況麻麻以及貿易戰的格局下，股市的潛在風險更不容忽視。



【7、房地產】

●低息令樓市出現泡沫



瑞銀調查顯示，目前環球各大城市的樓市均出現泡沫迹象，包括香港、慕尼黑、多倫多、溫哥華、倫敦和阿姆斯特丹等。隨着投資者在低息環境下，為追趕回報而進一步搶購物業，樓價再被推高，便愈接近泡沫爆破的邊緣。按彭博7月的一項研究顯示，加拿大和新西蘭的房地產市場最有機會「爆煲」，而澳洲、挪威、瑞典和英國市場的「爆煲」指數亦不容忽視。

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