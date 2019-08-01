【高盛推介】看淡騰訊留意高槓桿沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7月31日)失守370港元水平，周四(8月日)早段則見逆市反彈。早上高開約1.1%後升幅擴大，最高見373.8元。



有券商預期騰訊今年第二季收入達942億人民幣，按年升27.8%。非通用會計準則下純利達231億元人民幣，按年升16.9%。此外，公司與晶片製造商高通宣布合作開發5G手遊。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認沽證出現日買日賣的情況，而綜合過去5個交易日計，則共錄得約1,250萬元資金流入。而在騰訊周四早段逆市反彈下，則吸引較多資金留意認沽證。另一方面，認購證於近期亦出現日買日賣的情況，當中周三錄得約1,750萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。此外，周三北水繼續經港股通(滬)淨買入該股，有約2,550萬元。



投資者如看淡，高槓桿的選擇可留意價外幅度約5%，年期約兩個月的騰訊沽證(14835)，行使價349.8元，2019年9月26日到期，實際槓桿14.8倍，行使價330至370元間、約兩個月期或以上產品中，低街貨兼槓桿最高之一。



貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約3個月的騰訊沽證(18903)，行使價359.8元，2019年10月28日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價在395元附近、10月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(18782)，行使價395.2元，2019年10月23日到期，實際槓桿13.3倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



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