【專家點評】溫灼培：歐元匯價易跌難升

德國7月份年通脹率急促回落至1.1%，較6月的1.5%大幅下滑；即使法國推出百億歐元刺激經濟方案，但其第二季GDP按季仍只微弱增長0.2%。



這一切均反映出區內經濟弱的一面，歐央行有需要加大寬鬆貨幣政策力度。但為何於上周四的議息會，歐央行不單沒有即時減息，就是日後減息的時間表都沒有？



筆者相信最大原因，是歐元匯價在過去兩星期已回落不少。而現時歐元匯價已是近過去一年低位，相信歐央行是在盤算，一個弱歐元已能有效改善區內經濟，不用急於減息。



再者，美國總統特朗普一直抱怨美元匯價過強削弱美國企業競爭力。如以現時歐元匯價弱勢，歐央行仍在減息或加推量寬，這會增加歐盟與美國間之摩擦。相信這皆為歐央行在制訂貨幣政策時所要考慮因素。



儘管歐央行沒有減息時間表，但受到英國可能硬脫歐的拖累，料歐元匯價仍是易跌難升，1.11美元為歐元的重要支持不宜穿，倘穿料將下試1.0850美元；強大阻力料於1.1320美元水平。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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