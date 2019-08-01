樓價UPDATES：前景未明　業主持貨滿3年鬆綁即沽

樓市前景未明，部分業主趁有不俗利潤，持貨滿3年即鬆綁沽貨離場，元朗朗屏8號開放式單位以480萬港元售出，帳面獲利174.5萬元。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●小西灣藍灣半島2座低層C室，實用面積733方呎，三房套連工人房設計，獲租客以月租2.75萬元承租，實用呎租37.5元。



●筲箕灣形薈1A座高層E室，實用面積844方呎，三房間隔，成交月租4.1萬元，實用呎租48.6元。



●跑馬地嘉逸軒中層B室，實用面積521方呎，兩房間隔，成交月租2.9萬元，實用呎租55.7元。



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九龍區

●西南九龍匯璽3期3A座中層D室，實用面積535方呎，兩房間隔，減租2,000元，以每月3萬元租出，減幅約6%，呎租56.1元。



●西南九龍瓏璽6B座高層A室，實用面積1,094方呎，四房連套房間隔，以3,300萬元易手，實用呎價30,165元。



●九龍站凱旋門映月閣高層D室，實用面積518方呎，兩房間隔，成交價2,198萬元，實用呎價42,432元。



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新界區

●粉嶺綠悠軒4座高層E室，實用面積427方呎，兩房間隔，以575萬元成交，實用呎價13,466元。



●粉嶺囍逸1座高層G室，實用面積238方呎，開放式間隔，成交價437.8萬元，實用呎價18,395元。



●尚悅．方低層D室，實用面積289方呎，一房間隔，成交月租10,500元，實用呎租36.3元。



●馬鞍山銀湖．天峰2座低層A室，實用面積795方呎，三房套間隔，以月租27,000元租出，實用呎租34元。



●粉嶺宇晴軒2座中層E室，實用面積468方呎，兩房間隔，以每月19,000元租出，實用呎租40.6元。



●元朗朗屏8號1座高層B室，實用面積246方呎，開放式間隔，以480萬元零議價沽出，實用呎價19,512元，單位3年升值約57%。



●馬鞍山海栢花園1座高層B室，實用面積396方呎，兩房間隔，開價750萬元，減至718萬成交，實用呎價18,131元。

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