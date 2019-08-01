【專家點評】金曹：恒指確認轉弱　期權部署追沽

美國聯儲局主席鮑威爾表示降息25個基點是「中期調整」，令市場猜測美國貨幣政策未必處於寬鬆周期的開始，昨晚標普500指數曾大跌1.8%，之後反彈仍跌1.1%﹐而新興市場跌超過1.2%。



再看新出爐的數據顯示，美國7月份芝加哥地區商業形勢持續萎縮，表現不如預期。美國供應管理協會芝加哥分會公布的數據顯示，7月份採購經理人指數(PMI)由前月的49.7，向下滑落至44.4，表現亦不如經濟專家預期。



港股方面，恒指跌穿28,088點﹐即是250天高低分中間位，大市正式轉弱。其實，國指早已跌穿250天中間位10,822點，比恒指走勢更弱。



7月期指結算28,201點，8月期權攻防線及指數明顯轉弱，請小心市場風險。預測8月恒指波幅在5%以內，期權上部署追沽，選股則宜首重具盈利能力及高派息等的防守性股份。即市操作須經常留意離岸人民幣及A50指數變化。



期權及程式交易專家 金曹

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