【即市分析】港股走勢轉弱　追沽有心唔怕遲？

東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判見唔到曙光，加上美國減得0.25厘息，且聯儲局主席鮑威爾會後向記者指，減息僅屬「中期調節」，不代表寬鬆周期已啟動，港股今日(周四)再插並失守250日牛熊分界線，後市真係唔多樂觀。



講真，除環球經濟前景不明朗外，香港內部近兩個月亦受政治事件影響，投資氣氛同樣愈來愈差，故在內憂外患下，港股要作出大幅反彈，唯一希望就係中美貿易談判突然「破冰」，但暫時而言發生的機會率似乎好低。



再睇番走勢，恒指自6月中至7月30日，主要在28,000至29,000點之間橫行上落，不過7月31日破位而落，失守50日線後，今日即市近一步失守250日線，MACD熊叉擴闊，走勢利淡，短期有機會先考驗6月18日上升裂口下方27,584點支持。若然失守，則再進一步下試前低位26,671點支持的機會不容抹殺。由此可見，無論從基本面及技術走勢分析，睇落都係逢高做淡的值博率較大。



若看淡後市，可留意恒指摩通沽(28522)，2019年10月到期，行使價26,800點，實際槓桿約15倍，溢價約5%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

