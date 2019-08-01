新興市場之父：倘特朗普輸掉明年大選　股市將失控

外國傳媒報道，曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、去年「貼中」新興市場有股災，並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)最新表示，如果美國總統特朗普輸掉2020年總統大選，美國股市將「失控」。



他指出，美股不斷上揚，部分原因來自特朗普的政策，包括削減企業利得稅。一旦他輸掉了明年大選，市場對政府「親商界」的樂觀看法就會改變，屆時恐引發混亂。



他說：「我認為金融市場會失控，因為投資者取決於特朗普的政策，其政策讓市場向上及美國經濟增長更高。」



他又稱，雖然目前特朗普不似會輸掉大選，但主流媒體依然鋪天蓋地反對他，相信會持續至明年，「這是為何惹起我少許關注」。



至於投資前景，他指出，隨着美股不斷上升，價格有機會已見頂，而歐洲及日本經濟了無起色，反映發達經濟體沒有投資機會；相比之下，新興經濟體的企業能給予較高回報，加上美國聯儲局落實減息，是另一個原因令新興經濟體資產變得吸引，低息不利美元，新興貨幣則會受惠。



他透露，中國及印度佔其投資組合比重達40%左右，巴西、土耳其、南韓、台灣，以及東南亞均是他的囊中物。



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