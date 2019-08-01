【市後重點睇】油價冧逾1%　金價弱見1404美元

美匯指數強見98.89；圓匯一度下跌至109.3的兩個月低位，最新企109.1；歐元、英鎊分別報1.103及1.211。港匯企7.82左右。離岸人民幣守6.91。金價進一步跌至1,404美元。油價跌逾1%，布油及紐油分別報64.3美及57.8美元。道指期貨升17點。



●市後關注點

19:00 英倫銀行議息結果

20:30 美國上周新申領失業救濟人數



●市場對聯儲局未來減息的預期降溫，港股反覆受壓，恒指失守牛熊線，收市跌212點或0.76%，報27,565點，全日主板成交799億元；友邦領跌，地產股捱沽。https://bit.ly/2OvkvXX

-異動股：滙豐績前捱沽，股價連跌7日。

-鄭若驊夫旗下安樂工程發盈警，股價瀉13%創新低。

-渣打上半年除稅前法定溢利24.1億美元。

-中國忠旺重申業務遵守法律法規。



●A股快報：滬綜指跌0.8%，險守2900點關口。https://bit.ly/2yqNykx



●亞洲股市：日股收市倒升19點，韓澳股向下。https://bit.ly/2YivIiR



●歐股3大指數低開，英國富時100指數報7,547點，跌38點或0.51%；德國DAX指數報12,143點，跌45點或0.38%；法國CAC指數報5,509點，跌9點或0.17%。



●【股匯攻略】港股仍未跌夠，不宜撈底。https://bit.ly/2yqrQgu



●【即市分析】港股走勢轉弱，追沽有心唔怕遲？

https://bit.ly/3301qjH



●【大行報告】

-富瑞下調中移目標價。https://bit.ly/335B7c7

-大行睇淡！香港今年經濟增長或放緩至0.8%。https://bit.ly/31astHc



●全球經貿戰：

-會談無成果，日韓貿戰周五勢升級。

-大摩指中美增加關稅風險增加。



●美國減息：

-林俊泓估9月再減0.25厘，美元難飆。

-王美鳳料香港難減息，樓市未受累。

-景順指聯儲意識到貿戰帶來嚴峻風險。

-中原料有利樓市，港大型銀行或減息。

-星展料可防止樓價續跌風險。

-代理料刺激新盤交投，8月銷量或升近5成。

-大新溫嘉煒料無助刺激香港樓市交投。



●滙豐維持港元最優惠利率不變，惟降美元活期存款息。



●中銀維持港元最優惠利率及存款利率不變。



●恒生銀行港元最優惠利率維持於5.125厘不變。



●捱貴豬後...再要捱貴雞！年內漲價50%，下半年續飆。



●7月持牌代理逾3.98萬人，連升三個月。



●居屋東濤苑呎價越1.4萬元，貴絕未補價市場。



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