6月零售銷貨值按年挫6.7%　預警續受累大型示威

政府統計處公布，2019年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為352億港元，按年大跌6.7%，差過市場預期的跌1.9%，並連瀉5個月。與2018年同期比較，2019年上半年的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.6%。



扣除其間價格變動後，6月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌7.6%。上半年合計則按年跌3.1%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2019年6月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌17.1%。其次為藥物及化妝品按年下跌4.1%；服裝按年下跌8.2%。



政府發言人表示，零售業銷售在6月的跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎及訪港旅客人數升幅放緩的影響。由於環球及本地經濟前景轉差及其他不利因素繼續影響消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。近期的大型示威活動若持續，亦會進一步拖累零售業務。政府會密切留意相關情況。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。