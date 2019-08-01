iPhone XR 2新配色曝光　Tiffany Blue網民激讚！

外媒報道，與iPhone XS和iPhone XS Max兩大主機款相比，活潑好動的顏色設計，再加上售價相宜，使iPhone XR在年輕消費群體中頗受歡迎，而這一點毫無疑問會延續到iPhone XR 2(暫稱)上。



報道稱，iPhone XR 2全新配色周三(7月31日)在網上曝光，網民大讚竟然如此甜美。根據曝光的渲染圖，新配色與珠寶首飾品牌Tiffany象徵的顏色Tiffany Blue十分相似，顏色清新純淨、浪漫唯美，十分符合年輕群體的喜好。



配置方面，iPhone XR 2新配色版本與之前的傳聞一致。該機正面延續iPhone XR的外觀設計，搭載6.1英寸屏幕；後置「浴霸」雙攝，包括1,200萬像素主攝像鏡頭和1,200萬像素變焦攝像鏡頭，支持2倍光學變焦，前置1,200萬像素攝像鏡頭；內置3,089mAh電池，支持無線充電。

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