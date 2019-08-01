【藍籌業績】長實半年少賺近39%　中期息每股0.52元

長實集團(01113)公布2019年上半年業績，期內收入268億港元，按年增加59.8%，在沒有2018年同期出售資產獲收益下，錄得股東應佔溢利151億元，按年減少38.8%；每股盈利4.1元，擬派中期息每股0.52元。



集團披露，上半年度已確認物業銷售收入192億元，遠高於2018年同期91億元，主要包括香港君柏、海之戀、海之戀‧愛炫美，以及My Central的住宅單位銷售；內地多個項目的住宅及商業單位銷售，分別為東莞海逸豪庭、廣州逸翠莊園、青島曉港名城、上海湖畔名邸，以及重慶御峰；英國Chelsea Waterfront的住宅單位銷售。上半年度物業租務收入37億元。



期內酒店及服務套房業務收入23億元，略低於2018年同期24億元，主要包括集團經營之海逸君綽酒店、海逸酒店，以及Horizon Hotels & Suites的收入。集團已落成酒店及服務套房物業主要位於香港，並提供約15,000間客房。另外，上半年度飛機租賃收入15億元，高於2018年同期13億元，包括出租窄體飛機及寬體飛機予航空公司的租賃收入。



截至6月30日，長實集團擁有可開發土地儲備約1億平方呎，其中400萬平方呎、9,300萬平方呎，以及400萬平方呎分別位於香港、內地，以及海外。



展望未來，集團表示，中美貿易會談方針已定，惟條款細則有待繼續磋商及確定，而英國能否按序完成脫歐進程仍存在變數，環球政經形勢預料將複雜多變，為宏觀經營環境帶來更多挑戰，全球經濟增長放緩，香港經濟亦難免受到影響，須審慎應對。



另外，長和(00001)公布，今年上半年收入1,476億港元，按年增加12%，錄得股東應佔溢利183億元，按年增加1.6%；每股盈利4.75元，擬派中期息每股0.87元。(業績詳情可參考：https://bit.ly/2STDDgE )

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